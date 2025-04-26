Збій у роботі терміналів стався по всій Україні. Фото:

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Масштабний збій терміналів стався по всій Україні сьогодні, 26 квітня.

Користувачі пишуть у соціальних мережах про проблеми з розрахунками картками у магазинах та метро. Також не працює Apple Pay і Google Pay.

Також спостерігаються проблеми у роботі додатку «Дія» — при вході з’являється помилка.

Фіксуються скарги на перебої й на оплату картками. Зокрема, це спостерігається у клієнтів «Ощадбанк», «ПУМБ», «Ukrsibbank».

У КМДА заявили про тимчасову неможливість безконтактної оплати проїзду в київському метро через технічний збій в «Ощадбанку».

Крім того, користувачі заявляють про збій у роботі застосунку «Нової пошти» — при викритті додатку з’являється напис: «Проблема з підключенням».У компанії зазначили, що сервіси «Нової пошти» тимчасово не працюють у звʼязку з технічними складнощами на стороні підрядника і наголошують, що це не хакерська атака.

Деталі та терміни відновлення наразі невідомі.

Народний депутат Олександр Федієнко поінформував у Telegram, що не працює «дуже великий інфраструктурний обʼєкт, який обслуговував, фінансові установи, поштового перевізника, і так далі». Парламентар порадив брати з собою паперові документи.

А в «Дії» заявили, що збій у їхньому застосунку стався через технічні оновлення у одного з великих центрів обробки даних.

Зараз команда застосунку оперативно відновлює роботу сервісів. Вже зовсім скоро ваші документи та послуги знову будуть під рукою. Просимо вибачення за тимчасові незручності й дякуємо за розуміння, — зазначили в прес-службі компанії.

Нагадаємо, у березні в стався масштабний збій в роботі «Укрзалізниці». У компанії тоді заявили про масштабну кібератаку росіян на онлайн-системи. Тривалий час був недоступним онлайн-продаж квитків.