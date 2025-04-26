ООН скоротить підтримку українських переселенців. Фото:

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Організація Об'єднаних Націй скоротить підтримку переселенців з України.

Агентство ООН у справах біженців буде змушене скоротити підтримку українських переселенців через припинення допомоги з США та загальне зменшення донорської підтримки. Про це заявила представник УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг, передає Reuters.

Деякі з програм, які ми раніше реалізовували за щедрої підтримки фінансування США, призупинені, — зазначила вона.

Програми, які будуть призупинені, включають психосоціальну підтримку, «необхідну у величезних масштабах», а також матеріали для екстреного ремонту житла та грошову допомогу.

Вказується, що американська допомога у 2024 році складала 40% фінансування Агентство ООН у справах біженців. І її припинення вплинуло й на те, що інші західні донори також «відступили, оскільки вони надають пріоритет видаткам на оборону».

В ООН закликали країни виділити 3,32 млрд дол. на підтримку 8,2 млн осіб в Україні, але ця сума була профінансована лише на 25%.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Естонія припинить виплату компенсацій на житло та послуги перекладу для українських біженців у Таллінні. Ця програма передбачає можливість отримати одноразову компенсацію витрат на оренду житла, щоб біженці могли знайти собі місце проживання в Естонії.

Джерело: Reuters