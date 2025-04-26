Чотири області України постраждали внаслідок нічних атак. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n205860-chotyry-oblasti-ukrayiny-postrajdaly-vnaslidok-nichnyh-atak-ppo-zbyla-66-droniv.html

Ракурс

Країна-агресор росія знову вчинила масований обстріл України з повітря.

У ніч на 26 квітня ворог запустив 114 ударних БпЛА і безпілотників-імітаторів інших типів з російських Курська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська. Також росіяни атакували протикорабельною ракетою «Онікс» й двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П. Про це Повітряні сили Збройних сил України 26 квітня повідомили у Telegram.

Внаслідок роботи авіації, зенітних ракетних підрозділів, засобів РЕБ та мобільних вогневих груп вдалося збити 66 дронів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. А 31 ворожий безпілотник-імітатор був локаційно втрачений.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Кіровоградщина, Харківщина, Київщина та Дніпропетровщина.

У Київській ОВА поінформували, що наслідки ворожої атаки фіксуються у трьох районах регіону. У Бориспільському районі пошкоджено п’ять приватних будинків та автомобіль. У Бучанському та Білоцерківському районах пошкоджено по одному приватному будинку. У Білоцерківському районі дістав поранення чоловік. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не відбулося.

А в Полтавській області унаслідок падіння уламків БпЛА у Миргородському районі Полтавщини була пошкоджена покрівля й скління вікон трьох приватних будинків та чотирьох господарчих споруд. Троє осіб дістали гостру реакцію на стрес.

У Шевченківському районі Харкова відбувся «приліт» біля багатоповерхівки. Внаслідок атаки було пошкоджено балкони та вибиті вікна. Постраждала дитина — у неї діагностували акубаротравму, тобто травма внаслідок дії акустичної вибухової хвилі.

Нагадаємо, в ніч на 26 квітня в Кам’янському один із ворожих БпЛА влучив по житловому дев’ятиповерховому будинку. Загинув чоловік. Постраждали четверо осіб — три жінки та 11-річна дівчинка.