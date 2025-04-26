«Шахед» влучив по багатоповерхівці у Кам'янському. Фото: ОВА

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Ракурс

Російські безпілотники знову атакували Дніпропетровщину.

У ніч на 26 квітня в Кам’янському один із ворожих БпЛА влучив по житловому дев’ятиповерховому будинку. Внаслідок атаки почали горіти дві квартири. Загалом були понівечені три багатоквартирні будинки і шість автомобілів. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідоми в у Telegram.

Жертвою удару по Кам’янському став місцевий житель. Постраждали четверо осіб — три жінки та 11-річна дівчинка. Одна з поранених у важкому стані.

Також через російські обстріли є наслідки й у Дніпровському районі. Там поранений чоловік і він лікуватиметься амбулаторно. Виникло кілька пожеж. Пошкоджені підприємства та зруйнована будівля, що не експлуатувалася.

А вчора ввечері загарбники FPV-дронами атакували Межівську громаду Синельниківського району. Там постраждав чоловік і виникли пожежі. Зокрема, згорів екскаватор.

Сьогодні вранці російські дрони-камікадзе били по Марганецькій громаді Нікопольського району.

Вночі підрозділи повітряного командування «Схід» знищили над областю 11 безпілотників.

Нагадаємо, вночі 25 грудня російські ударні дрони масовано атакували Дніпропетровську область. У Павлограді був пошкоджений житловий п’ятиповерховий будинок. Загинули троє осіб, а 10 постраждали. Вісьмох поранених довелося госпіталізувати.