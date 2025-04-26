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Ракурс
В росії на виставці трофейної техніки люк українського БТР М113 убив чотирирічну дитину

В росії на виставці трофейної техніки люк українського БТР М113 убив чотирирічну дитину

26 кві 2025, 16:41
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В росії на виставці трофейної техніки люк українського БТР М113 убив чотирирічну дитину. Діти лазили по бронемашинах, коли одного із них вдарило люком бронетранспортера, що раптово відкрився.

Це сталося у місті Комсомольськ-на-Амурі Хабаровського краю. Російська влада виставила захоплену в Україні американську техніку. До бронетранспортера М113 підійшла 4-річна дитина, зачепила люк, люк відкрився, вдарив її по голові і вбив.

Відстань від Комсомольська-на-Амурі до України — 9 тисяч кілометрів.

Джерело: Ракурс


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