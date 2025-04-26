В Ірані стався вибух у порту — постраждали щонайменше 500 людей

https://racurs.ua/ua/n205871-v-irani-stavsya-vybuh-u-portu-postrajdaly-piv-tysyachi-ludey-foto-video.html

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Понад 500 людей постраждали внаслідок вибуху в іранському порту Шахід-Раджаї.

Порт належить іранському місту Бендер-Аббас. Земля тряслася, детонацію було чути навіть у сусідніх містах.

Згідно з іранськими ЗМІ, вже як мінімум 516 людей. Інформації про можливі жертви не надходило саном на 17.00 за Києвом.

Мехрдад Хасанзаде, представник місцевої служби боротьби зі стихійними лихами, повідомив іранському державному телебаченню, що причиною вибуху стали контейнери в порту.

Точне місце вибуху наразі не встановлено. Місцеві агентства новин повідомляють про будівлю адміністрації, інші — про паливний бак, який з поки що невстановленої причини злетів у повітря.

Свідки також кажуть, що вибух стався після того, як невелика пожежа на пристані поширилася на відкриті контейнери, в яких зберігалися «легкозаймисті матеріали» і, швидше за все, хімікати.

Наразі рятувальники намагаються дістатися до постраждалого району, щоб загасити пожежу та евакуювати більше людей.

Катастрофа відбулася в день третього раунду переговорів між Іраном і США щодо ядерної програми цієї держави Перської затоки, що стрімко зростає.

Порт Шахід-Раджаї — найбільший контейнерний порт країни, площа якого складає близько 2400 га. Щороку тут обробляється понад 70 мільйонів тонн вантажів.