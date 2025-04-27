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Ракурс
Марко Рубіо, скріншот відео

Наступний тиждень буде вирішальним у переговорах щодо припинення війни — Рубіо

27 кві 2025, 17:12
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Наступний тиждень буде вирішальним у переговорах щодо досягнення угоди про припинення війни в Україні.

Про це в інтерв’ю NBCNews заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє Clash Report.

Україна і Росія загалом ближчі до мирної угоди, ніж за останні три роки. Мирна угода має відбутися найближчим часом, — додав Рубіо.

Він зазначив, що «є підстави для оптимізму, але водночас є причини бути реалістами».

Ми близькі, але недостатньо близькі, — наголосив він.

За словами Рубіо, США оцінять прогрес сторін у врегулюванні ситуації в Україні на наступному тижні і вирішать, чи хочуть вони продовжувати участь у мирному процесі.

Також Рубіо заявив, що США не вводять нові санкції проти рф, оскільки «сподіваються зблизити конфліктуючі сторони».

Джерело: Clash Report

Джерело: Ракурс


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