Наступний тиждень буде вирішальним у переговорах щодо досягнення угоди про припинення війни в Україні.

Про це в інтерв’ю NBCNews заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє Clash Report.

Він зазначив, що «є підстави для оптимізму, але водночас є причини бути реалістами».

За словами Рубіо, США оцінять прогрес сторін у врегулюванні ситуації в Україні на наступному тижні і вирішать, чи хочуть вони продовжувати участь у мирному процесі.

Також Рубіо заявив, що США не вводять нові санкції проти рф, оскільки «сподіваються зблизити конфліктуючі сторони».

US Secretary of State Rubio says that the US will assess the parties' progress on the settlement for Ukraine in the coming week and decide whether it wants to continue participating in the peace process. pic.twitter.com/q2WyNuhM4N