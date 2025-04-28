Понад 100 вишів та коледжів в Україні перевірять через чоловіків призовного віку

Понад 100 вишів та коледжів в Україні перевірять. Фото:

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В Україні перевірять понад 100 вишів та коледжів.

Державна служба якості освіти спільно з військовими та правоохоронними органами розпочинає позапланові перевірки у понад 100 закладах фахової передвищої та вищої освіти. Перевірки пов’язані через схеми ухилення від військової служби. Про це Державна служба якості освіти повідомила у Facebook.

Позапланові перевірки пов’язані з тим, що в попередні роки було виявлено внесення недостовірної інформації, прострочення термінів внесення чи відсутність інформації про здобувачів освіти — чоловіків призовного віку — у Єдиній державній електронній базі з питань освіти, — йдеться у повідомленні.

У службі додали, що раніше були виявлені порушення у формуванні контингенту здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та здійснення наукової роботи аспірантів.

Нагадаємо, 18 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні з 9 травня ще на 90 днів — до 6 серпня 2025 року. Це вже 15-те продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабної війни.