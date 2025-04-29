Армія рф обстріляла рятувальників у Нікополі. Фото: ДСНС

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Російські окупанти обстріляли рятувальників на Дніпропетровщині.

У Нікополі працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій потрапили під ворожу атаку, коли ті гасили пожежу в житловому будинку в Нікополі, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу. Пошкоджень зазнав пожежно-рятувальний автомобіль. Про це ДСНС повідомила у Telegram.

Згодом російська армія повторно вдарила по рятувальниках. Був пошкоджений ще одне авто Держслужби з надзвичайних ситуацій. На щастя, ніхто серед особового складу не постраждав.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram, що по Нікопольському району загарбники били з артилерії та FPV-дронами — обстріл вівся по Нікополю, Марганецькій та Покровській громаді.

Ворожа атака пошкодила інфраструктура, два приватні будинки, господарська споруда й лінія електропередач. Поранення дістала 47-річна жінка, яку доправили до лікарні.

Нагадаємо, 29 квітня внаслідок нальоту БпЛА у Губиниській громаді Самарівського району загинула 12-річна дівчинка. Також постраждали дівчинка шести років і двоє дорослих, яких врятували з під-завалів.