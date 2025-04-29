Апеляційна палата ВАКС залишила під вартою нардепа Бондаря

Віктор Бондар, фото: starkon.city

https://racurs.ua/ua/n205941-apelyaciyna-palata-vaks-zalyshyla-pid-vartou-nardepa-bondarya.html

Ракурс

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою народного депутата Віктора Бондаря, якого підозрюють у заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» при закупівлі продукції.

Про це повідомляють прес-служба апеляційної палати та видання «Суспільне».

Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 08.04.2025 про продовження народному депутату України строку дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 75,7 млн грн, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що за результатами розгляду колегія суддів апеляційної палати залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС — без змін.

Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає, — наголошують у ВАКС.

Таким чином, запобіжний захід для нардепа діятиме до 6 червня. Також він має можливість внести заставу у розмірі 75,7 млн грн.

За даними слідства, нардепа підозрюють в організації заволодіння коштами АТ «Укрзалізниця» у розмірі понад 140 млн грн при закупівлі продукції (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, 17 січня 2025 року НАБУ та САП повідомили Бондарю про підозру за можливу причетність до корупції. Тоді суд призначив йому заставу в розмірі 100 млн гривень. У лютому Бондаря взяли під варту, оскільки він не вніс вказану суму застави.

Джерело: АП ВАКС, «Суспільне»