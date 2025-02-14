Нардепа Віктора Бондаря відправили під варту. Фото: Facebook

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Заарештували народного депутата Віктора Бондаря, якого підозрюють у привласненні 140 млн грн під час закупівель для «Укрзалізниці».

Під варту парламентаря взяв Вищий антикорупційний суд, оскільки фігурант не вніс 100 млн грн застави, яка була визначена як запобіжний захід. Тому запобіжний захід змінили на двомісячний арешт на із заставою у 100 млн грн. Бондаря взяли під варту в залі суду. Про це Спеціальна антикорупційна прокуратура 14 лютого повідомила у Telegram.

Заслухавши доводи сторін, суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн грн застави. На виконання рішення суду підозрюваного взято під варту в залі суду, — йдеться у повідомленні.

САП не називало ім’я нардепа, але видання «Бабель» та «Слово і діло» інформують, що мова йде Віктора Бондаря.

Нагадаємо, нардепу повідомили про підозру 17 січня ч. 3 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За версією слідства, парламентар спільно з підприємцем Володимиром Котляром розробили схему, яка передбачала постачання продукції «Укрзалізниці» за завищеними цінами. Для цього вступили у змову з членами організованої групи, яка була своєрідним «бек-офісом» товариства, неформально контролювала його діяльність та за певний відсоток від суми закупівель могла забезпечити перемогу «потрібних» компаній у тендерах УЗ.

Джерела: «Бабель», «Слово і діло»