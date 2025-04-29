Під час «антитерористичних навчань» у рф, фото: «Агентство. Новости»

https://racurs.ua/ua/n205946-u-rosiyskyh-shkolah-za-vkazivkou-putina-provodyat-antyterorystychni-navchannya-dityam.html

Ракурс

У російських школах, дитячих таборах, дитячих садках і коледжах розпочалися дводенні антитерористичні навчання, які відбуваються за вказівкою диктатора володимира путіна.

Про це сьогодні, 29 квітня, повідомляє видання Meduza.

У групах освітніх закладів в соцмережі «Вконтакте» були виявлені близької 800 відповідних звітів.

На частині з них показано, як озброєні макетами автоматів люди саджають дітей на підлогу, загрожуючи цією «зброєю». Це свідчить, що на навчаннях відпрацьовуються сценарії із захопленням заручників та ударами безпілотників. Дітей вчать барикадувати двері та ховатися у кутах кабінетів.

Для підготовки до повітряних атак дітей розсаджували у коридорах, евакуювали у укриття та на вулицю.

Зазначається, що це перші такі масштабні навчання з реагування на повітряні атаки, які пройшли в російських школах і дитсадках щонайменше з початку повномасштабної війни проти України:

у першій половині цього навчального року вони проходили лише в деяких школах європейської частини рф;

рік тому подібні навчання проводилися лише у прикордонній Білгородській області.

Джерело: Meduza