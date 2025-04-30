Андрій Сибіга, фото: «Український репортер»

https://racurs.ua/ua/n205965-ukrayina-gotova-do-myrnyh-peregovoriv-z-rf-u-bud-yakomu-formati-sybiga.html

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Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі, як тільки росія продемонструє свою готовність до «складного шляху до миру».

Про це сьогодні, 30 квітня, на своїй сторінці у соціальній мережі X написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Україна вкотре підтверджує свою готовність до мирних переговорів у будь-якому форматі, як тільки ми побачимо, що росія дійсно готова до складного шляху до миру, а не лише до мирного популізму чи короткого пропагандистського перемир’я на час параду 9 травня, — наголосив він.

Сибіга зазначив, що росія може продемонструвати свою справжню готовність до мирних переговорів, погодившись на реальне припинення вогню принаймні на 30 днів.

Якщо Росія готова до 60- або 90-денного припинення вогню, ми теж готові, — наголосив міністр.