Стів Віткофф і Володимир Путін, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n205944-vitkoff-ne-zmig-perekonaty-putina-rosiyskyy-dyktator-prodovjuie-vymagaty-chotyry-regiony-ukrayiny.html

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Посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф під час тривалих переговорів у Кремлі в п’ятницю, 25 квітня, намагався переконати російського диктатора володимира путіна, що рф має погодитися на припинення вогню, яке зупинить бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту.

Проте путін продовжує зберігати своє максималістську позицію, вимагаючи передати росії чотири українські області, які не є повністю окупованими. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на два інформовані джерела.

За співрозмовників агентства, переговори поки що зайшли в глухий кут і для подальшого прогресу потрібен прямий контакт між путіним і трампом.

Зазначається, що у Трампа коментувати переговори Віткоффа і путіна відмовилися.

Ми не коментуємо поточні обговорення, — заявив речник Ради національної безпеки США Джеймс Хьюїтт. — Ми продовжуємо досягати прогресу як з Україною, так і з росією, щоб привести цей конфлікт до мирного врегулювання.

Джерело: Bloomberg