Спецпосланець президента США Стів Віткофф. Фото:

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Зустріч спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та російського диктатора володимира путіна відбулася у Санкт-Петербурзі 11 квітня.

Переговори, які проходили в президентській бібліотеці імені Бориса Єльцина, тривали понад чотири години й завершилися близько 22:30. А перед цим Віткофф також провів окрему зустріч із спецпредставником Кремля з інвестицій Кирилом Дмитрієвим. Про це інформує сайт президента рф та російська пропаганда.

Глава російської держави провів зустріч зі спеціальним посланником президента Сполучених Штатів Америки Стівеном Віткоффом. Тема зустрічі — аспекти українського врегулювання, — йдеться у повiдомленнi Кремля.

А речниця Білого дому Керолайн Лівітт 11 березня заявила на брифінгу, що зустріч Стіва Віткоффа з володимиром путіним — це «ще один крок у переговорному процесі» задля завершення війни в Україні.

Тим часом Reuters із посиланням на американських чиновників поінформувало, що Віткофф пропонував президенту США Дональду Трампу підтримати план, який фактично визнає контроль росії над Луганською, Донецькою, Запорізькою та Херсонською областями в обмін на припинення бойових дій.

Зазначається, що спецпредставник США у справах України Кіт Келлог виступив проти цього. Посадовець наголосив, що він наголосив, що Київ ніколи не погодиться на ці поступки, щоб закріпити за країною-агресором «право власності» на українські території.

Нагадаємо, спецпредставник президента США Стів Віткофф в інтерв’ю Такеру Карлсону говорив про окуповані території України і зазначив, що «найбільшою проблемою у цьому конфлікті є так звані чотири регіони» — Донбас, Крим та Херсонська й Запорізька області.

Джерело: Reuters