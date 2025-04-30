Індія закриває свій повітряний простір для пакистанських літаків

Конфлікт між Індією та Пакистаном наростає

https://racurs.ua/ua/n205967-indiya-zakryvaie-sviy-povitryanyy-prostir-dlya-pakystanskyh-litakiv.html

Ракурс

Індія сьогодні, 30 квітня, в середу опублікувала повідомлення для пілотів (NOTAM) про обмеження свого повітряного простору для всіх літальних апаратів, зареєстрованих, експлуатованих або орендованих Пакистаном, включаючи комерційні авіакомпанії та військові рейси.

Про це повідомляє видання India Today.

Вказано, що закриття повітряного простору діятиме з 30 квітня по 23 травня 2025 року.

Зазначається, що пакистанські перевізники вже почали уникати повітряного простору Індії, як повідомляється, через занепокоєння з приводу можливої реакції після теракту у Пахальгамі у контрольованому Індією Кашмірі, де 22 квітня невідомі озброєні

люди застрелили щонайменше 26 туристів.

Таким чином, пакистанські змушені проходити довші маршрути через такі країни, як Китай або Шрі-Ланка, щоб дістатися до напрямків Південно-Східної Азії.

Пакистан ще 24 квітня закрив свій повітряний простір для індійських авіаліній.

Джерело: India Today