Дональд Трамп, фото: ZN,ua

https://racurs.ua/ua/n205970-administraciya-trampa-pogodyla-pershyy-eksport-zbroyi-dlya-ukrayiny-zmi.html

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Адміністрація президента США Дональда Трампа 30 квітня поінформувала Конгрес про свій намір дати «зелене світло» експорту продукції оборонного призначення в Україну через прямі комерційні продажі (DCS) на суму від 50 млн дол.

Про це повідомляє видання Kyiv Post з посиланням на джерела в дипломатичних колах.

Зазначається, що це перший такий дозвіл, виданий після повернення Трампа до Білого дому. Кілька тижнів тому адміністрація Трампа призупинила всю пов’язану з Україною військову допомогу для перегляду, наголосивши на новому пріоритеті — використання впливу США для припинення конфлікту за допомогою дипломатії, а не тривалої військової підтримки.

У своєму останньому пакеті допомоги Україні Конгрес схвалив продаж Україні озброєнь за програмою DCS на суму понад 1 млрд дол. Попередня адміністрація США за президента Джо Байдена дозволила використати частину цих коштів на передачу вкрай необхідного озброєння.

З 2015 по 2023 рік США негласно санкціонували постійний експорт в Україну оборонних товарів і послуг на суму понад 1,6 мільярда доларів через DCS.

Усі DCS є тихими; про них не оголошують публічно, як про закордонні військові продажі, — зазначив в інтерв’ю Kyiv Post аналітик з питань допомоги у сфері безпеки Колбі Бадвар.

Новина полягає в тому, що це (продаж зброї США — ред.) триває, попри те, що всі прогнозували, що Трамп повністю відріже Україну, — додав він.

Зазначається, що повідомлення про продаж ліцензії на 50 млн дол. було подано до Конгресу на підставі Закону про контроль за експортом озброєнь — закону, який уповноважує президентів США контролювати імпорт та експорт оборонних товарів і послуг.

Запропонований продаж охоплює експорт товарів оборонного призначення, включаючи технічні дані, та оборонні послуги до України.

Джерело: Kyiv Post