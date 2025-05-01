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Ракурс
Стерненка прооперували після нападу - куля пройшла навиліт

Стерненка прооперували після нападу — куля пройшла навиліт

1 тра 2025, 16:01
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Активіста Сергія Стерненка прооперували після нападу з вогнепальної зброї. За його словами, «куля пройшла навиліт і нічого важливого не зачепила».

Раніше Служба безпеки підтвердила факт замаху та затримання ймовірної нападниці на місці події.

Це не перший напад на Стерненка: попередні інциденти досі розслідуються, а в одному з проваджень обвинувальний акт уже передано до суду.

Джерело: Ракурс


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