Стерненка прооперували після нападу - куля пройшла навиліт

https://racurs.ua/ua/n205983-sternenka-prooperuvaly-pislya-napadu-kulya-proyshla-navylit.html

Ракурс

Активіста Сергія Стерненка прооперували після нападу з вогнепальної зброї. За його словами, «куля пройшла навиліт і нічого важливого не зачепила».

Раніше Служба безпеки підтвердила факт замаху та затримання ймовірної нападниці на місці події.

Це не перший напад на Стерненка: попередні інциденти досі розслідуються, а в одному з проваджень обвинувальний акт уже передано до суду.