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Я особисто знаю багатьох - Гетманцев подякував моделям OnlyFans
Я особисто знаю багатьох — Гетманцев подякував моделям OnlyFanshttps://racurs.ua/ua/n205984-ya-osobysto-znau-bagatoh-getmancev-podyakuvav-modelyam-onlyfans.htmlРакурс
Данило Гетманцев подякував моделям OnlyFans «достатньо великі» сплачені податки.
Про це він сказав в ефірі телемарафону 1 травня.
За словами Гетманцева, моделі OnlyFans уже сплатили «достатньо великі» податки, виконуючи податкове законодавство.
Я особисто знаю багато з них, бо ми спілкуємося в соцмережах та обговорюємо ці проблеми також, — розповів депутат.
Він повторив, що виступає за декриміналізацію діяльності моделей OnlyFans, назвавши теперішню ситуацію «лицемірством»:
З одного боку, ми розуміємо, що це явище існує, а з іншого боку — ми змушуємо слідчих проводити якісь слідчі дії, розслідування, замість того, аби займатися більш важливими для країни речами.
Раніше Гетманцев казав, що 350 моделей платформи OnlyFans подали декларації про майновий стан і доходи. Вони задекларували 305,4 млн гривень доходу.