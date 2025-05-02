Bloomberg: для Трампа підготували набір варіантів посилення економічного тиску на росію

https://racurs.ua/ua/n206010-bloomberg-dlya-trampa-pidgotuvaly-nabir-variantiv-posylennya-ekonomichnogo-tysku-na-rosiu.html

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Для президента США Дональда Трампа підготували набір варіантів посилення економічного тиску на росію.

Джерела агентства Bloomberg не повідомили, у чому полягають ці варіанти. Рішення у будь-якому випадку залишиться за Трампом.

Агентство пише, що ці пропозиції були підготовлені у контексті затягування переговорів з боку владіміра путіна.

Офіційно ні Держдепартамент, ні Рада національної безпеки, ні спецпосланець Стів Уіткофф не відповіли на звернення Bloomberg про коментар.

Раніше держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Трамп невдовзі повинен вирішити, скільки ще часу США приділятимуть питанню війни рф проти України.

Це війна, яка не має воєнного рішення: по суті, Путін не може захопити всю Україну; Україна не може відтіснити росіян туди, де вони були в 2014 році. Тому питання полягає в тому, хто є єдиним лідером у світі, який може поговорити з обома сторонами і, сподіваюся, привести їх до угоди, і це президент Трамп. І це те, що він намагався зробити. Подивіться, ми стали ближчими, — сказав держсекретар в ефірі телеканалу Fox News.

За його словами, проблема в тому, що позиції України та росії «все ще трохи віддалені одна від одної».

Президент США 25 квітня закликав Україну та росію зустрітися для переговорів на високому рівні для укладення угоди про припинення війни між ними.

Очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Україна готова до мирних переговорів у будь-якому форматі, якщо побачить готовність рф до «складного шляху до миру, а не лише до мирного популізму»