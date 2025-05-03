Російські пілоти опинилися у морі під час комбінованої атаки безпілотників на російську військово-морську базу в Новоросійську

https://racurs.ua/ua/n206022-rosiyski-piloty-opynylysya-u-mori-pid-chas-kombinovanoyi-ataky-bezpilotnykiv-na-rosiysku.html

Ракурс

Російський авіаекіпаж опинився у воді під час комбінованої атаки безпілотників на російську військово-морську базу в Новоросійську.

Про це написав російський пропагандист Ілля Туманов, який адмініструє тематичний авіаційний канал Fighterbomber.

Відповідно до його інформації, російський авіаційний екіпаж опинився у воді після контакту з морськими дронами, а пізніше був виявлений цивільним суховантажем, який і врятував їх.

Наразі точно не повідомляється, яким типом літального апарата керував екіпаж, але, згідно з його повідомленням, збитим літальним апаратом стала машина зі складу авіаційного штурмового полку, що вказує на ймовірну втрату літака Су-24, який має двомісне компонування та входить до складу 43-го авіаційного штурмового полку Чорноморського флоту РФ.

Також у своєму повідомленні пропагандист зауважив, що через використання таких морських дронів діяльність гелікоптерів була дуже обмежена, тому винищувальна авіація є більш підходящою через вищі швидкості, щоб менше часу перебувати в зоні роботи протиповітряної оборони дронів.

Крім цього, напередодні атаки російські Telegram-канали повідомили, що у бік Криму та Новоросійська вийшла велика група морських дронів, серед яких також були дрони з ракетами, призначеними для знищення повітряних цілей, а також дрони-носії FPV.

Пропагандистський канал «Два майора» також підтвердив значну активність безекіпажних морських дронів і опублікував відео з ураженням деяких із них. Попри це, судячи з коментарів пропагандистів, дронам вдалося виконати своє завдання.

«Мілітарний» пише, що московити не вперше втрачають авіатехніку через дрони з ракетами. Так, вранці 31 грудня Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) опублікувало відео з морського дрона Magura, на якому зафіксовано ураження двох російських гелікоптерів «Ми-8» ракетами Р-73.

Увечері 2 травня 2025 року в Новоросійську оголосили тривогу та перекрили рух транспорту біля узбережжя через загрозу атаки надводних дронів.

Це відбулося після того, як російський флот вивів у море надводні носії крилатих ракет «Калібр». Також тоді Військово-морські сили України повідомляли, що в Чорному морі перебуває 15 російських кораблів, п’ять з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом до 34 ракет.