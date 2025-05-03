Держдеп схвалив можливий продаж Україні послуг з навчання та технічного обслуговування винищувачів F-16

https://racurs.ua/ua/n206021-derjdep-shvalyv-mojlyvyy-prodaj-ukrayini-poslug-z-navchannya-ta-tehnichnogo-obslugovuvannya.html

Ракурс

Держдепартамент США схвалив продаж Україні послуг із навчання пілотів, обслуговування винищувачів F-16 та необхідного обладнання на суму 310 мільйонів доларів

Як повідомляє Reuters, Пентагон передав Конгресу відповідне повідомлення.

До пакету увійдуть модифікації та оновлення літаків; навчання персоналу з експлуатації, технічного обслуговування та забезпечення винищувачів; запасні частини, ремонт; наземне обладнання; інженерна, технічна та логістична підтримка з боку уряду США й підрядників тощо.

Ідеться також про навчання пілотів та обслуговування літаків на суму 310,5 млн. доларів, які заплатить Київ.

Пропонований продаж підвищить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам за рахунок забезпечення ефективної підготовки пілотів та підвищення оперативної сумісності зі Сполученими Штатами завдяки комплексному навчанню з ВПС США. Запропонований продаж узгоджується із вкладом міжнародної коаліції у створення української програми F-16 та загальну модернізацію ВПС України, — йдеться у повідомленні Держдепу США.

Україна звернулася із запитом позицій щодо необхідних послуг та обладнання для підтримки експлуатації F-16: