Армія рф 50 разів намагалася прорватися на Новопавлівському напрямку. Фото:

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Бойові дії в Україні не припиняються — від початку доби на фронті відбулося 123 бойових зіткнення.

Найважча ситуація сьогодні спостерігається на Новопавлівському напрямку — росіяни 50 разів намагалися прорватися в районах Костянтинополя, Новосілки, Рівнополя, Привільного та в напрямках Одрадного, Зеленого Поля, Новополя, Шевченко і Багатиря. Досі триває 38 боїв. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 3 травня.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. Сьогодні там противник провів 46 атак, досі тривають 10 ворожих штурмів.

На Луманському напрямку в суботу росіяни здійснили девять атак, на даний час продовжується одне боєзіткнення. Крім того, противник здійснював спроби прориву на Харківському, Куп’янському, Краматорському та Торецькому напрямках.

А в Курській області росії ЗСУ відбили п’ять атак, ще чотири бойових зіткнення тривають. Також противник завдав один авіаційний удар, застосувавши дві керовані бомби, здійснив 119 обстрілів, з яких п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

Нагадаємо, напередодні Сили спеціальних операцій ЗСУ показали, як група 8-го полку спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича відбила ворожий штурм поблизу Часового Яру на Донеччині. Після цього оператори знищили ще трьох окупантів, які встигли закріпитися у підвалі житлового будинку.