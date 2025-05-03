Українські військові візьмуть участь у параді в Лондоні. Фото:

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Збройні сили України приєднаються до параду у Лондоні 5 травня.

Українські військові візьмуть участь у параді нагоди 80-річчя Дня перемоги в Європі. Бійці ЗСУ долучаться до приблизно 1 тис. військовослужбовців Збройних сил Великої Британії. Присутність солдатів з України має символізувати глобальну підтримку безперервної боротьби за свободу проти росії. Про це повідомило Reuters із посиланням на британський уряд.

У розпал першої повномасштабної війни в Європі після Другої світової війни доречно, що українські Збройні сили, які зараз воюють на лінії фронту свободи, будуть представлені в понеділок, — заявив очільник Міноборони Великої Британії Джон Гілі.

Також у заході візьмуть участь військові з Австралії, Канади та Нової Зеландії. У Лондоні на 5 травня запланований урочистий військовий марш, демонстраційний проліт авіації, а також подячне богослужіння у Вестмінстерському абатстві.

Країна-агресор росія вже обурилася через запрошення українських військовослужбовців на військовий парад до Дня перемоги у Великій Британії. Зокрема, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков назвав це «блюзнірством» і «неповагою до ветеранів».

Звичайно, запрошувати на святкування Дня перемоги послідовників неонацистських елементів і тих, хто героїзує прямо неонацистів у себе в країні, ну це, звичайно, не просто неповага, неповага до тих британців, до тих британських ветеранів, які віддали свої життя під час Другої світової війни. Це, по-російськи кажучи, блюзнірство, — заявив спікер російського диктатора.

Нагадаємо, у Москві на 9 травня чекають на візит лідерів щонайменше 20 країн. Російський воєнний злочинець владімір путін оголосив про триденне перемир’я з 8 по 10 травня.

Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не може гарантувати безпеку іноземних делегацій, які планують відвідати парад у Москві 9 травня.