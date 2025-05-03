«Баба Яга» спалила техніку росіян на Харківщині. Фото: Генштаб

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Ракурс

Дрон «Баба Яга» завдав нових військових втрат російським окупантам.

У Харківській області прикордонників Харківського загону виявили та знищили безпілотником три автівки та три позиції солдатів армії країни-агресора. Про це Державна прикордонна служба України 3 квітня повідомила в Telegram.

Захисники опублікували відео бойової роботи. На кадрах видно, як «Баба Яга» скидає вибухівку на позиції та автомобілі росіян, після чого вони вибухають.

Як відомо, український ударний дрон Vampire, відомий серед окупантів як «Баба Яга» почав розроблятися влітку 2022 року.

Цей БпЛА може скидати різні боєприпаси й використовується для дистанційного мінування та перевезення корисних вантажів. «Баба Яга» може переносити спеціальні авіабомби, мінометні, протитанкові та протипіхотні міни. Дрон оснащений шістьома гвинтами та може підіймати у повітря до 15 кг вантажу.

Нагадаємо, на Вовчанському напрямку бійці Краматорського прикордонного загону ДПСУ за допомогою дрона Vampire знищили польовий склад боєкомплекту російської армії.