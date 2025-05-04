Франція у 2025 році відправить Україні ще 1 тис. 200 авіабомб AASM Hammer. Фото:

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Франція передасть Україні додаткове високоточне озброєння.

У 2025 році для потреб Збройних сил Україні буде виготовлено 1 тис. 200 авіабомб AASM Hammer. Цьогоріч французький оборонно-промисловий комплекс виготовить на 45% більше авіабомб, ніж у 2024-му, коли виробили 830 таких комплектів. Про це повідомило видання Le Parisien.

Зазначається, що наразі щомісяця українській армії передають приблизно 50 одиниць AASM. У США називають ці бомби «чудо-зброєю», що відповідає потребам ЗСУ в умовах сучасної війни.

Як відомо, AASM (Armement Air-Sol Modulaire) виготовляються компанією Safran і складаються з навігаційного та реактивного модулів, які встановлюють на класичні авіабомби. Це дозволяє перетворювати звичайну боєголовку на високоточну зброю, здатну вражати рухомі та стаціонарні цілі навіть за умов активного глушіння GPS.

AASM може одночасно уражати кілька цілей на будь-якій висоті, а бойова частина може важити від 250 до 1 тис. кг. В Україні ці авіабомби інтегрували на радянські винищувачі МиГ-29. Також їх інтегрують з літаками F-16.

Нагадаємо, у 2024 році Комітет з оборони Національної асамблеї Франції заявляв про наміри Парижа передати Україні 600 високоточних авіаційних бомб AASM Hammer.

Джерело: Le Parisien