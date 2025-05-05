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Ракурс
Перший тур президентських виборів завершився у Румунії. Фото:

Вибори президента в Румунії — хто пройшов у другий тур

5 тра 2025, 08:22
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Перший тур президентських виборів завершився у Румунії.

У другий тур проходять кандидат від націоналістичного «Альянсу за Союз румунів» Джордже Сіміон та незалежний кандидат й мер Бухареста Нікушор-Даніель Дан. Наразі оброблено 90% бюлетенів — лідером гонки є Джордж Сіміон, який набрав 39,98% голосів. Про це свідчать дані Центрального виборче бюро Румунії.

На другому місці перебуває Крін Антонеску з результатом 20,87%, а на третій сходинці розмістився Нікушор Дан, який отримав 20,38%. Саме Сіміон і Антонеску проходять до другого туру, який заплановано на 18 травня.

Румунські ЗМІ пишуть, що вчора проголосували понад 9 млн виборців, що становить понад 50% від загальної кількості.

Нагадаємо, попередні вибори президента в Румунії, що відбулися в листопаді 2024 року, анулював Конституційний суд. Спецслужби заявляли, що ультраправий політик Келін Джорджеску вплинув на результат через TikTok.

Джерело: Ракурс


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