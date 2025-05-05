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Партизани знищили трансформаторну підстанцію. Фото:

Партизани знищили трансформаторну підстанцію в Саратові (ФОТО)

5 тра 2025, 10:24
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Партизани успішно провели диверсію на території російського Саратова.

Представники руху опору вивели з ладу трансформаторну підстанцію в місті й завдяки цьому було повністю порушено електропостачання двох базових станцій стільникового зв’язку. Про це партизанський рух «АТЕШ» 5 травня повідомив у Telegram.

Зазначається, що ці станції забезпечували зв’язок у районах, де розташовані ключові промислові об'єкти: нафтопереробний завод «ГазПромМаш», завод «Пирогрупп» і мобілізаційний центр, який окупанти використовують для координації своїх дій.

За словами партизанів, ця диверсія серйозно ускладнить координацію дій росіян, ускладнить логістику і створить додаткові проблеми для загарбників в організації оборони.

Партизани знищили трансформаторну підстанцію. Фото: АТЕШ

Партизани знищили трансформаторну підстанцію. Фото: АТЕШ

Нагадаємо, партизанський рух «АТЕШ» влаштував диверсію у Московській області рф — агент проник на територію однієї з військових частин і знищив транспорт окупантів. Після пожежі в частині почалася паніка, а командири почали шукати винних серед своїх військовослужбовців.

Джерело: Ракурс


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