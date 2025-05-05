Україна влітку отримає ще одну систему Patriot. Фото:

https://racurs.ua/ua/n206076-ukrayina-vlitku-otrymaie-sche-odnu-systemu-patriot-nyt.html

Ракурс

Українська ППО незабаром буде підсилена ще одним «Петріотом».

Влітку цього року Україна отримає систему протиповітряної оборони Patriot, яка зараз перебуває в Ізраїлі. Цей ЗРК зараз проходить капітальний ремонт і є старішою моделлю. Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на чотирьох чинних і колишніх американських чиновників.

Джерела на умовах анонімності розповіли, що наразі обговорюється питання передачі Україні ще однієї системи ППО з Німеччини чи Греції.

У Пентагоні заявили, що «продовжують надавати Україні обладнання з раніше санкціонованих» пакетів. У Міноборони США мали на увазі зброю, яку пообіцяли надавати ще за президентства Джо Байдена.

Нагадаємо, у квітні президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий придбати у США 10 зенітно-ракетних комплексів Patriot на суму 15 млрд дол. для захисту українських міст від російських ударів.

А президент Сполучених Штатів Дональд Трамп на це відповів, що «не починаєш війну проти когось, хто у 20 разів сильніший, і потім просто сподіваєшся, що тобі щось ще дадуть».

Джерело: The New York Times