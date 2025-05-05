Українські пілоти навчатимуться на літаках F-16 та L-39 у Чехії

https://racurs.ua/ua/n206079-ukrayinski-piloty-navchatymutsya-na-litakah-f-16-ta-l-39-u-chehiyi.html

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Українські пілоти навчатимуться на літаках F-16 та L-39 у Чехії. Про це повідомили на прес-конференції Володимира Зеленського у Празі 5 травня.

Україна вже навчає пілотів винищувачів на чеських моделях, які постачаються в Україну, — додав прем'єр Чехії Петр Фіала.

L-39 — це радянський навчально-бойовий літак, розроблений чеською компанією Aero Vodochody в 1960-х роках. Він став одним з найбільш широко використовуваних літаків у світі для підготовки пілотів і має численні модифікації, які також застосовуються в бойових умовах.

Також політики повідомили, що у Чехії працюватиме відкритий центр Української єдності. Він сприятиме інтеграції українців в Чехії, а також допоможе повернутися в Україну, «коли прийде час».