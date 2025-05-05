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Ракурс
Українські пілоти навчатимуться на літаках F-16 та L-39 у Чехії

Українські пілоти навчатимуться на літаках F-16 та L-39 у Чехії

5 тра 2025, 16:01
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Українські пілоти навчатимуться на літаках F-16 та L-39 у Чехії. Про це повідомили на прес-конференції Володимира Зеленського у Празі 5 травня.

Україна вже навчає пілотів винищувачів на чеських моделях, які постачаються в Україну, — додав прем'єр Чехії Петр Фіала.

L-39 — це радянський навчально-бойовий літак, розроблений чеською компанією Aero Vodochody в 1960-х роках. Він став одним з найбільш широко використовуваних літаків у світі для підготовки пілотів і має численні модифікації, які також застосовуються в бойових умовах.

Також політики повідомили, що у Чехії працюватиме відкритий центр Української єдності. Він сприятиме інтеграції українців в Чехії, а також допоможе повернутися в Україну, «коли прийде час».

Ми готові поглибити наш вклад у навчання українських військових. Ми домовились, що разом з партнерами з «коаліції охочих» будемо навчати українських пілотів на F-16 та L-39. Навчання буде проходити тут, на базах у Чехії. Україна вже навчає пілотів винищувачів на чеських моделях, які постачаються в Україну, — сказав Фіала.

Джерело: Ракурс


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