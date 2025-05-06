Український далекобійний дрон FP-1, фото: Мінстратегпром

https://racurs.ua/ua/n206117-minstrategprom-pokazav-ukrayinskyy-dalekobiynyy-bezpilotnyk-foto.html

Ракурс

Далекобійний дрон FP-1 показали на заході, присвяченому Дню піхоти.

Про це сьогодні, 6 травня, повідомляє видання Mezha Media.

Зазначається, що на стенді безпілотника FP-1 було вказано, що він призначений для ураження ворога на стратегічній глибині — здатен нести бойову частину до 120 кг та летіти на відстань до 1600 км. Ймовірно, вага бойової частини корелюється із відстанню, яку має подолати дрон.

Цей дрон народився в Україні та був дуже швидко масштабований. Це ще одна річ, якою ми можемо поділитися з нашими партнерами, — розповіла заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр.

Вперше дрон FP-1 з’явився у 2024 році і вже тоді його використовували для атак на російські регіони.

Також на на виставці показали український безпілотник «Булава», який був розроблений українсько-чеською компанією UAC. Про це повідомляє агентство «РБК-Україна».

Цей дрон оснащений потужною кумулятивно-термобаричною бойовою частиною масою 3,6 кг і може вражати цілі в радіусі до 60 км.

Крім того, на виставці був представлений наземний український безпілотник TerMIT. Він має вантажопідйомність до 300 кг, запас ходу до 20 км і розвиває швидкість до 10 км/год. Українські військові вже активно використовують його на фронті — на нього встановлюють великокаліберні кулемети.

На виставці був представлений макет української самохідної артилерійської установки «Богдана», яка може знищувати цілі на відстані до 42 км.

Нагадаємо, сьогодні у МЗС відкрили виставку новітньої української зброї. На ній представлені 12 зразків, які виготовляють українські зброярі — НРК, БПЛА різних типів, міномет, антидронова рушниця, самохідна артилерійська установка.

Джерело: Mezha Media, «РБК-Україна», Мінстратегпром