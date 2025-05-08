Партизани залишили без зв’язку низку військових об'єктів у Московській області

Партизани залишили без зв'язку низку військових об'єктів. Фото: АТЕШ

https://racurs.ua/ua/n206143-partyzany-zalyshyly-bez-zv-yazku-nyzku-viyskovyh-obiektiv-u-moskovskiy-oblasti.html

Ракурс

Українські партизани влаштували диверсію у Московській області росії.

Агент українського підпілля знищив обладнання трансформаторної підстанції в населеному пункті Могильці, яка забезпечувала електро- та телекомунікаційну інфраструктуру регіону. Внаслідок диверсії виникли перебої зв’язку відразу в низці важливих військових об'єктів росіян. Про це рух опору «АТЕШ» 8 травня повідомив у Telegram.

Зазначається, що «глухими» стали 629-й зенітний ракетний полк (в/ч 51857), 21-а окрема бригада оперативного призначення (в/ч 3641), а також військове містечко, де розміщуються військові частини 20007, 03523 и 51084.

Крім того, проблеми зі зв’язком були зафіксовані в розподільчому складі компанії «СберЛогістика», яка виконує контракти для російського Міністерства оборони.

За інформацією партизанів, порушення зв’язку та енергопостачання внесло хаос в управління підрозділами, зірвало планування та координацію між військовими об'єктами.

Нагадаємо, днями у російському Саратові партизани вивели з ладу трансформаторну підстанцію й завдяки цьому повністю порушили електропостачання двох базових станцій стільникового зв’язку. Без зв’язку залишилися нафтопереробний завод «ГазПромМаш», завод «Пирогрупп» і мобілізаційний центр, який окупанти використовують для координації своїх дій.