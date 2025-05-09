Сі Цзіньпін назвав путіна союзником. Фото:

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив про підтримку російської федерації.

Під час візиту до Москви він назвав російського диктатора володимира путіна союзником у побудові нового світового порядку й підтвердив спільну позицію щодо війни проти України. У спільній китайсько-російській заяві Пекін та Москва наголосили, що «український конфлікт» може бути врегульований «лише шляхом усунення його першопричин». Про це повідомила агенція Reuters з посиланням на заяву Сі Цзіньпіна.

Участь Сі, а також спільна заява, яка узгоджує позицію Китаю з російським баченням конфлікту — надає путіну важливу підтримку на тлі тиску з боку США з вимогою припинити війну, — пише видання.

Зазначається, що позиція Китаю чітко повторює заяви Кремля про початок повномасштабної війни проти України, зокрема, «загрозу розширення НАТО», «дискримінацію російськомовних», а також «утиски» російської мови, культури й ЗМІ в Україні.

Також Reuters повідомило, що путін та Сі Цзіньпін 8 травня підписали угоду про подальше поглиблення всеосяжного стратегічного партнерства між Москвою та Пекіном.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та індійський міністр оборони Раджнатх Сінгх не братимуть участі у параді до Дня Перемоги в Москві 9 травня. Не прибудуть вони в столицю країни-агресора через те, що загострилася напруженість у відносинах Індії з Пакистаном після терористичної атаки в Пахалгамі.

Джерело: Reuters