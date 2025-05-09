Суд арештував одного з підозрюваних у шпигунстві на користь Угорщини

https://racurs.ua/ua/n206181-sud-areshtuvav-odnogo-z-pidozruvanyh-u-shpygunstvi-na-koryst-ugorschyny.html

Ракурс

Шевченківський суд Києва 9 травня обрав запобіжний захід одному із підозрюваних у шпигунській діяльності на користь Угорщині — тримання під вартою на 60 діб, починаючи з 8 травня.

Пр це пише «Суспільне».

СБУ уранці 9 травня повідомило, що вперше в історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду українській державі.

Зазначається, що завданням цього осередку був збір інформації про військову захищеність Закарпаття, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні регіону, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих, зокрема сценаріїв їхньої поведінки, якщо на територію регіону зайдуть угорські війська.

СБУ затримала двох агентів, серед яких був 40-річний колишній військовий з Берегівського району, якого завербували ще у 2021 році. За даними слідства, керував процесом кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини, якого вже ідентифікували.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відреагував на повідомлення про затримання в Україні угорських шпигунів та звинуватив Україну у використанні «антиугорської пропаганди».