Кількість штурмових дій ворога під час «перемир’я» лише зросла, інфографіка: DeepState

https://racurs.ua/ua/n206224-pid-chas-putinskogo-peremyrya-kilkist-rosiyskyh-atak-zrosla-deepstate.html

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За час дії оголошеного російським диктатором володимиром путіним так званого «перемир'я» з 8 по 10 травня кількість штурмових дій ворога зросла.

Про це повідомляє аналітична група DeepState.

Зазначається, що за цей період ворог провів 193, 196 та 161 штурмову дію відповідно.

Для порівняння за квітень середньодобова активність складала 155 атак на день, що виглядає не просто як імітація перемир’я, а як нарощення зусиль під брехливі заяви їхнього військово-політичного керівництва, — наголошують у DeepState.

У DeepState зазначають, що майже на всіх ділянках припинення вогню не було.