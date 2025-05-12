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Речник МЗС КНР Лінь Цзянь, фото: Heute.at

Підтримуємо всі зусилля, спрямовані на досягнення миру — МЗС Китаю про 30-денне перемир’я

12 тра 2025, 14:22
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Китай підтримує всі ідеї, які спрямовані на зупинення російської війни проти України.

Про це повідомляє видання Global Times з посиланням на відповідь речника МЗС КНР Лінь Цзяня.

Зазначається, що речника попросили прокоментувати ініціативу країн «Коаліції рішучих», котрі, погрожуючи посиленням санкцій, закликали росію прийняти безумовне 30-денне припинення вогню, а також заклик президента США до великих держав відігравати більш активну роль у врегулюванні конфлікту.

Я щойно роз’яснив позицію Китаю щодо кризи в Україні. Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподіваємося, що залучені сторони продовжать досягати справедливої, тривалої, обов’язкової і взаємоприйнятної мирної угоди шляхом діалогу і переговорів, в кінцевому підсумку досягаючи політичного врегулювання кризи в Україні, — відповів речник.

Ми завжди вважали, що діалог і переговори є єдиними життєздатними шляхами до врегулювання української кризи. Китай готовий, спираючись на бажання залучених сторін, конструктивно співпрацювати з міжнародним співтовариством для остаточного врегулювання кризи і досягнення тривалого миру, — додав він.

Джерело: Global Times


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