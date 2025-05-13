Дональд Трамп зняв американські санкції з Сирії. Фото:

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Президент США Дональд Трамп зняв американські санкції з Сирії.

Лідер Америки оголосив про свій намір скасувати сирійські санкції, які були запроваджене за часів попередньої адміністрації Білого дому, після падіння режиму Башара Асада. Про це Трамп заявив 13 травня під час виступу на інвестиційному форумі в Саудівській Аравії, передає CNN.

Американський президент розповів, що таке рішення він ухвалив після обговорення з наслідним принцем Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Сирія зазнала чимало жахів, війни та вбивств за багато років. Саме тому моя адміністрація вже зробила перші кроки до відновлення нормальних відносин між Сполученими Штатами та Сирією вперше за понад десять років, — розповів Трамп.

За його словами, ці санкції були «жорстокими та руйнівними», але «виконували важливу функцію».

Трамп сподівається, що новий сирійський уряд на чолі з Ахмадом аш-Шараа зможе «стабілізувати ситуацію в країні та зберегти мир». А державний секретар США Марко Рубіо планує зустрітися з міністром закордонних справ Сирії в Туреччині «пізніше цього тижня».

Нагадаємо, спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що в американському Конгресі вже підготували законопроект про нові санкції проти рф, який підтримали понад 70 сенаторів. У списку можуть опинитися Центральний банк рф або російський тіньовий флот, яким країна-агресора переправляє близько 70% своєї нафти через Балтійське море.

Джерело: CNN