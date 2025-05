Російські загарбники у квітні могли втратити 105 тис. тонн боєприпасів через недбале зберігання.

Про це сьогодні, 14 травня, повідомляє прес-служба Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

22 квітня на російському 51-му арсеналі боєприпасів ГРАУ поблизу Кіржача Володимирської області, розташованому приблизно за 80 км на схід від Москви, пролунали кілька потужних вибухів.

Зазначається, що на цьому складі, за даними українського Центру протидії дезінформації, зберігалося приблизно 105 тис. тонн різних боєприпасів, включаючи балістичні, авіаційні та протиповітряні ракети, а також артилерійські снаряди та боєприпаси до стрілецької зброї для бойових дій на передовій.

Супутникові знімки показують, що значна частина складу, понад 1 кв. км, була пошкоджена детонаціями — це свідчить про величезні втрати на ключовому стратегічному складі, що постачає російські боєприпаси для війни в Україні. Крім того, пошкоджені вогнем, нестабільні, невибухлі боєприпаси могли впасти за межі об'єкта, що потенційно становило небезпеку для цивільного населення поблизу.

Російське міноборони заявило, що вибухи сталися внаслідок пожежі, яка потім спричинила детонацію боєприпасів.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — May 14 2025.



— Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) May 14, 2025