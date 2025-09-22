Дрони масовано атакували Москву та Підмосков'я. Фото:

Ракурс

Масована атака дронів на Москву та Підмосков’я розпочалася ввечері у понеділок, 22 вересня.

У столиці країни-агресора та в Московській області працює протиповітряна оборона. Очевидці заявляють про щонайменше 10 вибухів. В аеропортах Москви запроваджено план «Килим», масово затримуються авіарейси. Про це пише російська пропаганда.

Мер Москви Сергій Собянін вже поспішив заявити про «збиття» семи безпілотних засобів, які атакували місто. Попередньо, «руйнування відсутні». На місцях працюють екстрені служби.

Українська сторона інформацію про обстріл не коментувала.

Нагадаємо, 18 вересня Сили спеціальних операцій ЗСУ уразили Волгоградський нафтопереробний завод у Волгоградській області РФ, який є найбільшим виробником паливно-мастильних матеріалів в Південному федеральному окрузі. Щорічний об'єм переробки складає 15,7 млн т, що становить 5,6% від всієї переробки нафти в Росії.