Зеленський призначив Джелялова послом у Туреччині. Фото:

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Ракурс

Наріман Джеляловстав новим українським послом у Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ. Про це повідомляється на сайті глави держави.

Призначити Джелялова Нарімана Енверовича надзвичайним і повноважним послом України в Турецькій Республіці, — йдеться в указі.

Як відомо, Наріман Джелялов— перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу та колишній політв’язень. Свого часу він працював ведучим на телеканалі ATR.

У 2021 році окупаційна російська влада в Криму висунула Джелялу підозру нібито в диверсії" й заарештувала його. Під час ув’язнення він писав статті, де аналізував ситуацію в Криму після російської анексії. Повернути Джелялована підконтрольній Україні територію вдалося 28 червня 2024 року.

Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський призначив головою Деснянської РДА Києва Максима Бахматова — колишнього гумориста, учасника КВК та продюсера українського Comedy Club (виступав під псевдо «Ледокол Бахматов»).