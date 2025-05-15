Ракурсhttps://racurs.ua/
Володимир Зеленський, скріншот відео
Українська делегація буде в Стамбулі сьогодні та завтра — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n206325-ukrayinska-delegaciya-bude-v-stambuli-sogodni-ta-zavtra-zelenskyy.htmlРакурс
Час зустрічі між українською та російською делегаціями в Стамбулі невідомий, тому делегація України перебуватиме в місті сьогодні, 15 травня, та завтра.
Про це під час прес-конференції в Анкарі заявив президент України Володимир Зеленський.
На мою думку, є неповага до всіх сторін цих перемовин. Тому що часу зустрічі немає, — наголосив Зеленський. — Була пропозиція прямих перемовин сьогодні в Туреччині. Далі були тільки зміни. Тому наша команда буде в Стамбулі сьогодні і на всяк випадок будуть завтра.
За словами Зеленського, як третя сторона в цих переговорах мають бути залучені США та Туреччина.
Нагадаємо, Зеленський наголосив на достатньо низькому рівні представлення російської делегації, проте з поваги до президентів США та Туреччини вирішив відправити до Стамбула делегацію на чолі з міністром оборони.