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Удар по автобусу в Білопіллі - росіяни вбили сімʼю, усі загиблі - цивільні

Удар по автобусу в Білопіллі: росіяни вбили сімʼю, усі загиблі — цивільні

17 тра 2025, 12:24
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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на атаку росіян по рейсовому автобусу в Сумській області. Він назвав це навмисним та варварським воєнним злочином.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що семеро постраждалих внаслідок російського удару перебувають в лікарнях з опіками, переломами та контузіями.

За попередньою інформацією, росіяни вбили сімʼю: батько, мати та донька загинули від удару. Всі загиблі — цивільні. І росіяни не могли не розуміти, по якому транспортному засобу завдають цього удару. Це було свідоме вбивство цивільних, — підкреслив президент.

Зеленський зазначив, що у росії 16 травня була можливість припинити вогонь і вона зберігається у будь-який день, але окупанти прагнуть вбивати далі. І щоб це припинилося, на росію потрібно чинити тиск.

Джерело: Ракурс


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