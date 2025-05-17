Британія та Польща відреагували обстріл автобуса. Фото: НПУ

https://racurs.ua/ua/n206374-brytaniya-ta-polscha-vidreaguvaly-na-rosiyskyy-udar-po-avtobusu-v-bilopilli.html

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Обстріл евакуаційного автобуса у Сумській області прокоментували союзники України.

Напад росіян на цивільних стався всього через кілька годин після переговорів у Туреччині. Якщо ж російський диктатор володимир путін дійсно прагне миру, то повинен негайно погодитися на повне припинення вогню. Про це міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі написав у соцмережі Х.

Якщо путін серйозно налаштований на мир, росія повинна погодитися на повне та негайне припинення вогню, як це зробила Україна, — йдеться в повідомленні.

У Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що удар окупантів по автобусу свідчить про справжні наміри країни-агресора. У відомстві також висловили співчуття українським родинам загиблих внаслідок російської атаки

Їхня загибель — одразу після мирних переговорів — викриває справжні наміри Кремля, — заявили в МЗС.

Нагадаємо, 17 травня армія рф завдала удару по пасажирському автобусу біля Білопілля на Сумщині. Автобус виконував евакуаційний рейс, перевозивши цивільних із прифронтової зони. Загинули дев’ятеро осіб. Ще семеро постраждалих внаслідок російського удару перебувають в лікарнях з опіками, переломами та контузіями.