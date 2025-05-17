Нацгвардія отримала РСЗВ на базі позашляховика «Хаммер». Фото: НГУ

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Модернізовані реактивні системи залпового вогню отримала Національна гвардія України.

Установку калібром 122-мм розробили на базі автомобіля HMMWV. Ця система забезпечує виняткову мобільність і прохідність, бо може розвивати швидкість до 100 км/год. включно з бездоріжжям. Максимальна дальність стрільби складає до 40 км. Протидіяти російським БпЛА і засобам радіолокації повинні допомогти встановлені системи радіоелектронної боротьби (РЕБ). Про це 17 травня командувач Національної гвардії Олександр Півненко повідомив у Facebook.

За його словами, нова РСЗВ відповідає потребі у компактних і маневрених системах, здатних підтримувати підрозділи на рівні рот і батальйонів.

У контексті війни, що триває, мобільність і малопомітність установки дозволяють НГУ ефективно уражати цілі. А робота із підрозділами РЕР та аеророзвідки — уникати контрбатарейного вогню, — зазначив Півненко.

Командувач НГУ наголосив, що система значним чином вписується в тактику «маневреної війни, де швидкість і скоординованість є вирішальними».

Нагадаємо, Міноборони України допустило до експлуатації у військах український бронетранспортер Oncilla-Shturm, який призначений для виконання широкого спектру бойових завдань. Ця ББМ вміщує трьох членів екіпажу і десант із шести військовослужбовців.