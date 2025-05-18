Новий Папа Римський офіційно зійшов на престол

Папа Римський (у центрі) Лев XIV, скріншот відео

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Новий Папа Римський Лев XIV сьогодні, 18 травня офіційно зійшов на посаду.

Він став першим американцем, який очолив Святий престол, повідомляє Associated Press.

Сьогодні у Ватикані відбулась інавгураційна меса нового Папи з нагоди початку його понтифікату. Під час її проведення на площі Святого Петра у Римі зібрались десятки тисяч людей, зокрема низка світових лідерів, серед яких і президент України Володимир Зеленський разом із дружиною.

У своїй інавгураційній проповіді понтифік сказав, що хоче бути слугою вірян через два виміри папства — любов і єдність, щоб Церква могла бути силою миру у світі:

Я хотів би, щоб нашим першим великим бажанням була об'єднана Церква, знак єдності та співпричастя, який стане основою для примирення світу.

У наш час ми все ще бачимо занадто багато розбрату, занадто багато ран, спричинених ненавистю, насильством, упередженнями, страхом відмінностей та економічною парадигмою, яка експлуатує ресурси Землі та маргіналізує найбідніших, — додав він.

Зазначається, що його заклик до єдності був важливим з огляду на поляризацію в Католицькій Церкві в США та за їх межами. Радикальний 12-річний понтифікат попереднього Папи Франциска, який наголошував на турботі про бідних і маргіналізованих та зневазі до капіталістичної економічної системи, часто відштовхував консерваторів і традиціоналістів.

Вибори Лева 8 травня після надзвичайно швидкого цілодобового конклаву, схоже, передусім порадували консервативних католиків, які, здається, цінують його більш дисциплінований та традиційний стиль.

Будуймо церкву, засновану на Божій любові, знак єдності, місіонерську церкву, яка відкриває свої обійми світові, проголошує слово, дозволяє історії робити себе неспокійною і стає основою гармонії для людства, — сказав він, посилаючись також на деякі теми понтифікату Франциска.

Джерело: Associated Press