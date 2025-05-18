Наступного тижня розпочнеться перевірка Київської митрополії УПЦ щодо наявності зв'язків з РПЦ

https://racurs.ua/ua/n206400-nastupnogo-tyjnya-rozpochnetsya-perevirka-kyyivskoyi-mytropoliyi-upc-schodo-nayavnosti-zv-yazkiv.html

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Наступного тижня розпочнеться перевірка Київської митрополії УПЦ щодо наявності зв’язків з РПЦ.

Про це повідомила Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.

У межах перевірки ДЕСС може звертатися до органів державної влади, реєстрів, використовувати висновки релігієзнавчої експертизи, проводити опитування священників тощо.

Відповідно до пункту 8 Порядку проведення дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості релігійної організації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 травня 2025 р. № 543, Державна служба України з етнополітики та свободи совісті повідомляє про початок з 20 травня 2025 року дослідження щодо питання наявності ознак афілійованості КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 21510633) з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена, — ідеться в повідомлені служби.

Постановою № 543 від 9 травня 2025 року Кабінет Міністрів України затвердив новий порядок, який передбачає перевірку релігійних організацій на наявність зв’язків з іноземними структурами, діяльність яких заборонена в Україні. Це може стати правовою основою для заборони діяльності організацій Української православної церкви, якщо буде доведено її зв’язок з Московським патріархатом.

Як зазначається у документі, процедура перевірки може бути ініційована не лише самою ДЕСС, а й органами влади, громадськими організаціями або громадянами.

Під час дослідження ДЕСС може звертатися до державних органів, використовувати висновки релігієзнавців та відкриті джерела, зокрема медіа, а також проводити опитування представників релігійних організацій із фіксацією процесу на фото-, аудіо- та відеоносії.