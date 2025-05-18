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Ракурс
Для Костянтинівки є дві загрози з боку російських окупантів

Для Костянтинівки є дві загрози з боку російських окупантів, — речник «Хортиці»

18 тра 2025, 19:59
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Для Костянтинівки є дві загрози з боку російських окупантів.

Пр оце сказав речник ОТУ «Хортиця» Віктор Трегубов в етері «Ми — Україна».

По-перше, що росіяни намагаються пройти трасу Покровськ-Костянтинівка, пробити її та вийти на північ.

Тоді вони зможуть розвивати наступ або в західний бік з боку Мирнограду, або в східний бік — на Костянтинівку.

По-друге, якщо вони пробʼються на Часів Яр, то зможуть йти на південь і оточувати Костянтинівку.

Карта: DeepState

Джерело: Ракурс


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