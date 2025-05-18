Для Костянтинівки є дві загрози з боку російських окупантів.

Пр оце сказав речник ОТУ «Хортиця» Віктор Трегубов в етері «Ми — Україна».

По-перше, що росіяни намагаються пройти трасу Покровськ-Костянтинівка, пробити її та вийти на північ.

Тоді вони зможуть розвивати наступ або в західний бік з боку Мирнограду, або в східний бік — на Костянтинівку.

По-друге, якщо вони пробʼються на Часів Яр, то зможуть йти на південь і оточувати Костянтинівку.