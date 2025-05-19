Російський диктатор володимир путін. Фото:

https://racurs.ua/ua/n206415-putin-upevnenyy-v-okupaciyi-chotyroh-oblastey-ukrayiny-do-kincya-roku-bloomberg.html

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Президент росії володимир путін упевнений у своїй перемозі у війні в Україні.

Російський диктатор вважає, що до кінця 2025 року війська рф зможуть прорвати українську оборону й повністю окупувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Це може означати, що господар Кремля навряд чи піде на поступки президенту США Дорнальду Трампу. А в Європі побоюються, що американський лідер може спробувати нав’язати врегулювання, незважаючи ні на що. Про це повідомило видання Bloomberg.

Зазначається, що Трамп наполягає на якнайшвидшому припиненні війни, і підтримав пряму розмову з путіним, щоб укласти миру угоду. А президент рф натомість не дав жодних ознак того, що він готовий припинити війну.

Видання з посиланням на наближені до Кремля джерела також пише, що путін готовий до затяжної війни, якщо це необхідно для досягнення його цілей. Крім того, він з оптимізмом дивиться на перспективу подальших американських санкцій.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 19 травня проведе телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським, главою рф володимиром путіним і членами НАТО.

А державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що США представили росії «сильний мирний план» для закінчення російсько-української війни.

Джерело: Bloomberg