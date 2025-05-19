Зеленський заявив, що Україна не виведе війська з частини власної території та не піддасться на ультиматуми рф

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Володимир Зеленський заявив, що Україна не виведе війська з частини власної території та не піддасться на ультиматуми росії.

Якщо росія ставить умови виводити наші війська з нашої ж землі, то вона не хоче миру і не хоче, щоб війна закінчилась. Бо вона розуміє, що цього не буде. Трамп вважає, що росія готова до переговорів і компромісів. Ми побачимо, — сказав президент.

Зеленський увечері 19 травня провів брифінг за підсумками телефонної розмови з Трампом. Головне:

Під час першої розмови Трамп та Зеленський говорили про припинення вогню, готовність США до санкційних кроків, якщо рф порушуватиме припинення вогню;

Під час другого дзвінка до телефонної розмови Зеленського й Трампа доєднались європейські лідери.

За словами Зеленського, для Трампа найважливішими є прямі перемовини між Україною та росією.

Україна розглядає можливість зустрічі усіх команд на високому рівні. Йдеться про команди США, України, росії та представників деяких європейських країн.

Якщо російська сторона запропонує меморандум, то Україна сформулює своє бачення.

Трамп після розмови з путіним заявив, що вона «пройшла дуже добре» та додав, що росія і Україна «негайно розпочнуть» переговори про припинення вогню.

Умови для цього будуть обговорені між двома сторонами, як це тільки може бути, тому що вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не знає.