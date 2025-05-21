Володимир Зеленський провів розмову з Еммануелем Макроном та Кіром Стармером. Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідерами Франції та Великої Британії.

Пізно ввечері у вівторок, 20 травня, глава держави поспілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Сторони обговорили підтримку українських Сил оборони, оборонну співпрацю, а також дії, які здатні реально забезпечити припинення вогню й рух до тривалого миру. Про це Офіс президента та Зеленський поінформували у Telegram.

З Макроном український президент обговорили підтримку української ЗСУ, оборонну співпрацю та внутрішнє виробництво зброї в Україні. Окрему та детальну увагу сторони приділили відносинам і координації зі Сполученими Штатами Америки.

А зі Стармером глава держави обговорив санкції проти росії та подальші дипломатичні кроки.

Тільки примус спрацює. Сьогодні є санкційне рішення Британії, є також рішення ЄС, і було б добре, якби Сполучені Штати теж допомогли. Європейські партнери готують уже й наступні кроки в такому надзвичайно важливому тиску на росію для припинення війни, — зазначив Зеленський.

Також вони обговорили розмову з президентом США Дональдом Трампом і спільні дії в межах коаліції охочих.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що готовий «відступити» від участі у переговорах між Україною та російською федерацією, якщо бачитиме, що прогресу немає.